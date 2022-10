Wolvenroedel pakt elf schapen en vier alpaca’s aan rand van woonwijk in Meeuwen

In de Liersstraat in Meeuwen zijn elf schapen en vier alpaca’s dood teruggevonden. Vermoedelijk het werk van één of meerdere wolven. Welkom Wolf waarschuwde dinsdag nog dat de welpen steeds vaker het militair domein verlaten.

De Liersstraat in Meeuwen is dichtbebouwd en ligt aan de rand van een woonwijk. In de straat wonen nog andere schapenhouders.

Jan Loos van Welkom Wolf heeft geen weet van een mogelijke wolvenaanval in Meeuwen. “Dit kan het werk zijn van een wolvenroedel, al is dit niet zeker. Mogelijk gaat het om surplus killing, wat wil zeggen dat elk dier dat zich binnen de omheining bevindt wordt gepakt door de wolf. Voor de wolf is dit eten voor een paar weken. Kortom, opportunistisch gedrag.”

Welkom Wolf zal de veehouders in de streek verder informeren. “De voorbije nacht konden we nog een landbouwer helpen in de zoektocht naar een weideklok om zijn weide te beveiligen. De komende dagen adviseren we in Bree, Peer, Houthalen-Helchteren en Bocholt veehouders hoe ze hun weides kunnen beveiligen.” (rdr)