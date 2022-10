Titelverdediger RB Leipzig, Frankfurt en Mainz stoten vlot door in zestiende finales DFB Pokal

De Duitse eersteklassers RB Leipzig, Eintracht Frankfurt en Mainz 05 hebben dinsdagavond geen fout gemaakt in de zestiende finales van de DFB Pokal.

Bekerhouder Leipzig nam het in eigen huis op tegen tweedeklasser Hamburger SV (4-0). Yussuf Poulsen (33. en 36.) bezorgde de thuisploeg even voorbij het halfuur een comfortabele dubbele voorsprong. Mohamed Simakan (69.) en Benjamin Henrichs (81.) diepten na de onderbreking de voorsprong verder uit.

Ook Frankfurt was bij rust al zegezeker op het veld van vijfdeklasser Stuttgarter Kickers (0-2), dankzij vroege goals van Randal Kolo Muani (11.) en Hrvolje Smolcic (18.).

Mainz had de kwalificatie eveneens halverwege over de streep getrokken op bezoek bij vierdeklasser VfB Lübeck (0-3). Alexander Hack (16.) en Marcus Ingvartsen (43.) troffen raak in de eerste helft. Aymen Barkok (89.) legde op de valreep de eindstand vast.