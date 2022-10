Paul Pogba heeft groepstraining “gedeeltelijk” hervat bij Juventus na knieoperatie

De ster van Les Bleus speelde sinds zijn terugkeer naar Juve afgelopen zomer nog geen officiële match. Pogba nam vandaag/dinsdag deel aan de oefeningen zonder bal en werkte daarna op balbehandeling met de rest van zijn ploegmaats.

Het is nog niet zeker wanneer de 29-jarige aanvallende middenvelder zijn rentree in competitie kan vieren. Italiaanse media schatten dat hij zijn terugkeer kan maken op het einde van de maand of begin november, om zo in extremis toch nog klaar te geraken voor het WK.

Bondscoach Didier Deschamps bevestigde intussen dat Chelsea-middenvelder N’Golo Kanté niet op tijd hersteld zal zijn van zijn blessure aan de hamstrings om met wereldkampioen Frankrijk deel te nemen aan het WK. Chelsea kondigde verder aan dat Kanté intussen onder het mes is gegaan, volgens de Blues staat hij vier maanden aan de kant.

De 31-jarige controlerende middenvelder herviel onlangs op training bij Chelsea in een oude hamstringblessure. Eerder dit seizoen stond hij ook al aan de kant met een kniekwetsuur. Het blessureleed zorgde ervoor dat Kanté dit seizoen nog niet verder kwam dan twee duels voor Chelsea, op de eerste twee speeldagen in de Premier League. Ook voor Les Bleus kwam hij sinds begin juni niet meer in actie.

“Het is heel erg voor N’Golo dat hij er in Qatar niet bij kan zijn”, vertelde Deschamps dinsdag. “Wij zullen vooral zijn energie en ervaring missen. Hij is gewoon een toffe gast die altijd heel belangrijk is voor ons en zijn club. We zullen hem missen.”