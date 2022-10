China lokt Britse militaire ex-piloten met grote geldsommen om kennis te delen: “Bedreiging voor het Westen, dit moet stoppen”

De voorbije jaren zouden al meer dan dertig voormalige piloten van het Britse leger naar China getrokken zijn om daar hun kennis met Chinese legerpiloten te delen. Volgens Britse media wilt China op die manier beter begrijpen hoe Westerse piloten en vliegtuigen denken en opereren, informatie die erg belangrijk zou kunnen zijn als het ooit tot een gewapend conflict zou komen. “Die piloten zijn heel aantrekkelijk omdat ze die kennis bezitten”, zegt een bron van BBC. “Het Chinese leger hoopt op basis daarvan nieuwe militaire tactieken en vaardigheden te ontwikkelen.”

Om de piloten naar China te lokken, zwaait de overheid daar met grote sommen geld. Een bron van BBC heeft het over bedragen van al snel 250.000 euro, alleen al als beloning voor wie de overstap waagt. “Geld is een goede motivator”, klinkt het. De rekrutering zou al aan de gang zijn sinds 2019. Door de pandemie viel het daarna even stil, aldus een bron van BBC, “maar de jongste tijd hebben we het snel zien toenemen”. Niet alleen gestopte legerpiloten zouden door headhunters benaderd worden, ook actieve piloten en militairen meldden al de vraag gekregen te hebben. Volgens de Britse inlichtingendiensten doet het fenomeen zich ook bij legers in andere landen voor.

Bezorgdheid

Het veroorzaakt de nodige bezorgdheid in het Verenigd Koninkrijk. De militaire inlichtingendienst stuurde daarom al een dreigingswaarschuwing rond naar huidige en oud-militairen om hen te ontmoedigen om in te gaan op die lucratieve aanbiedingen.

Maar dat is niet de enige manier waarop de Britse regering hen probeert te ontmoedigen. In het ministerie van Defensie wordt spoed gezet achter het ontwerpen van een nieuwe wet. Want op dit moment overtreden zowel de piloten in kwestie als China geen wetten. “Maar met deze wet moeten we onze nationale veiligheid gaan beschermen”, klinkt het in The guardian. Daarnaast zou ook gewerkt worden met nieuwe veiligheidsvoorschriften en vertrouwelijkheidsclausules in de contracten van militairen.

Misdrijven

“We zetten belangrijke stappen om dit te stoppen”, zegt een woordvoerder van het Britse ministerie van Defensie. “Alle militairen en ex-militairen zijn al door de Official Secrets Act verhinderd om militaire geheimen te delen met anderen. Dat moet beter afgedwongen worden. Dit is een bedreiging voor onze nationale veiligheid en die van het Westen.”

De ex-piloten waarvan het VK weet dat ze zijn ingegaan op het aanbod van China, zijn volgens regeringsbronnen benaderd. “We hebben hen duidelijk gemaakt dat we verwachten dat zij niet langer deel gaan uitmaken van die organisatie. We moeten de wet ook in die zin aanpassen dat het een misdrijf wordt om dat soort van opleiding te geven. We weten al langer dat China heel geïnteresseerd is in militaire geheimen uit het Westen.” Echt verbazen doet dit nieuws hem dus niet. “Maar het moet aan banden gelegd worden.”