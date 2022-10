Jürgen (45) was de enige KV Kortrijk-supporter in Charleroi: “Ik ben geen kuddedier”

De eenzame supporter: het was een gek zicht in het voetbalstadion van Charleroi. De andere KVK-supporters gingen in op het boycot wegens het te late aanvangsuur. — © Photo News

De KVK-supporters hadden vooraf laten weten de match van dinsdag in Charleroi niet te zullen bijwonen. Reden was het te late aanvangsuur. Maar één man ging daar niet in mee: Jürgen Vanbrabant (45). Hij was de enige die zijn ploeg in Charleroi ging aanmoedigen.

Van de boycot van de KVK-supportersclubs had hij wel gehoord, Jürgen. Maar eigenlijk deed de geboren Kortrijkenaar gewoon waar hij zin in had. “Ik woon in Gent”, zegt hij. “Naar Charleroi sporen is voor mij niet zo moeilijk. Ik ben geen kuddebeest. Ik wou de match zien en ik deed het gewoon. Ben ik fanatiek? Een fanatieke supporter, dat wel.”

In het dagelijks leven is de voormalige Kortrijkzaan een begenadigd visual artist. Hij gaat door het leven als Brantt(be). “Het voetbal kan je een uitlaatklep noemen. Meestal ga ik alleen. Erg vind ik dat niet, want ter plaatse maak ik mijn vrienden of ken ik mensen. Naar Kortrijk spoor ik ook alleen, maar ik kom er onmiddellijk mensen tegen die ik ken.”

Stem weg

De match zelf vond Jürgen aanvankelijk niet zo geweldig: “De eerste helft was eerder saai. De tweede helft hebben de spelers van KV Kortrijk hun best gedaan. En ik ook, gezien ik amper nog een stem heb nu.”

Jürgen spoorde na de match onmiddellijk terug naar Gent. Maar niet vooraleer hij z’n rode supportersshirt verhulde. “Ik trok een zwart T-shirt met lange mouwen aan. Dat leek me beter.”