Waterhoos komt spectaculair aan land en gooit strandstoelen in de lucht

Strandgangers die in een Cypriotisch resort verblijven, waren maandag getuige van een zeldzaam fenomeen. Een waterhoos kwam plots aan land, raasde over het strand en gooide strandstoelen de lucht in. Volgens lokale media vielen daarbij geen slachtoffers en bleef de schade beperkt. Cyprus werd de voorbije dagen geplaagd door slecht weer. Hevige regenval veroorzaakte overstromingen op het eiland in de Middellandse Zee en hier en daar viel de stroom uit. Maar dat slechte weer zorgde alvast in Agia Napa voor spectaculaire beelden.