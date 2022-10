Mysterie rond vermiste Hebe (10) en begeleidster Sanne (26) blijft: dit weten we al

Tientallen vrijwilligers zijn sinds maandagavond samen met de politie druk in de weer om de tienjarige Hebe en haar begeleidster Sanne Bos terug te vinden. Helikopters, speurhonden, quads, fietsen, grote terreinwagens en drones: de politie spaarde kosten noch moeite in de hoop op een spoor van het meisje en de jonge vrouw. Onder de vrijwilligers werden druk Whatsapp-groepen opgezet om gericht mee te helpen zoeken.In de late namiddag leek er even een doorbraak te zijnnadat de brandweer een melding kreeg dat er een auto in het water zou liggen. Dat was in de Kerkvaart aan het bedrijventerrein bij het Brabantse Waspik. In die omgeving werd ook het laatste gsm-signaal van Sanne opgevangen. Duikers werden daarop te water gelaten. Familie en vrienden hielden hun adem in, maar uiteindelijk bleek het loos alarm. Er werd alleen een oliespoor gevonden.

De auto waar iedereen naar op zoek is, is een zwarte Kia Picanto. Met deze wagen werd Hebe maandagmiddag rond 15 uur door haar vaste begeleidster Sanne opgehaald aan het orthopedisch dagcentrum ’t Overstapje in Raamsdonkveer. Daar werden ze beiden nog gezien, maar Hebe werd die avond uiteindelijk niet thuisgebracht.In vogelvlucht gaat het over een dikke dertig kilometer tussen Raamsdonkveer en Vught, de thuisbasis van Hebe.

Toen het wat later werd, sloegen de ouders niet meteen alarm – Sanne laste met Hebe geregeld nog een korte stop in de bij McDonald’s – maar uiteindelijk werden ze toch ongerust en verwittigden de politie.

In de buurt van de vaart waar gezocht werd naar de wagen van Sanne, werd ook haar laatste gsm-signaal opgevangen. — © rr

Amber Alert

Die besliste uiteindelijk om een zogenaamd Amber Alert uit te sturen en heel Nederland te alarmeren met de vraag uit te kijken naar het vermiste meisje. Zelfs op de dynamische borden langs de kant van de weg werd het opsporingsbericht verspreid. Een dergelijk bericht wordt enkel gelanceerd wanneer er mogelijk sprake is van levensgevaar.

De moeder van Hebe deelde zelf een emotionele oproep op haar Facebook-pagina: “Lieve mensen, een bericht dat ik nooit gedacht had te moeten schrijven. Sanne en Hebe zijn vermist. Op advies van de politie delen we dit bericht. We zijn in shock”, aldus de mama van Hebe. Het meisje heeft nog twee zusjes.

Er werd met man en macht gezocht naar het vermiste meisje en haar begeleidster. — © Rob Engelaar

Zeldzame chromosoomafwijking

Wat de vermissing van Hebe extra onrustwekkend maakt, is haar zware handicap. Hebe heeft een zeldzame chromosoomafwijking en daardoor een ontwikkelingsleeftijd van 6 maanden tot 2 jaar. Ze heeft 24 uur per dag begeleiding, maar ook medicatie en sondevoeding nodig. Hebe heeft een hoop fysieke beperkingen waardoor ze deels aangewezen is op een rolstoel. Ze drukt zich ook voornamelijk uit in geluiden en gebaren en heeft het moeilijk met het verwerken van prikkels. Dat maakt van haar een extra kwetsbaar kind.

De politie houdt momenteel nog alle pistes open: is er sprake van een ongeval of vielen Sanne en Hebe in handen van iemand met kwade bedoelingen? Over de rol van de begeleidster bij de vermissing tasten de speurders voorlopig nog in het duister, maar dat er ook actief naar haar gezocht wordt, staat buiten kijf.

Mark, de beste vriend van Sanne, gelooft niet dat ze Hebe kwaad zou doen: “Er is niemand die zo veel van Hebe houdt als Sanne”, getuigt hij. “Sanne is ook heel punctueel. Ze slaat nooit een medicijnenronde over voor Hebe”, aldus nog de vriend die samen met de ouders van Sanne, familie en vrienden mee zocht.

Politie, familie en vrienden gaan vanavond de tweede nacht in zonder enig spoor, maar de zoektocht gaat onverminderd door.