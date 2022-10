Na dag van chaos en woede op luchthaven Charleroi is er toch hoop: “Er is een protocolakkoord gesloten”

Er werd geroepen en gehuild, geduwd en getrokken. Vijf agenten raakten in al het tumult gewond. De tweede dag van de staking op de luchthaven van Charleroi verliep nog chaotischer dan de eerste. Meer dan 10.000 passagiers zagen hun vakantie in het water vallen. Woensdag vertrekken al zeker 81 lege vluchten.

Ook dinsdag was er tumult aan de luchthaven van Charleroi. Al twee dagen op rij stonden er lange rijen aan te schuiven voor de ingang van de vertrektkerminal. Meer dan 10.000 passagiers die een geldig ticket hadden gekocht en betaald, zagen hun vliegtuig zonder hen opstijgen. Gezinnen, ouderen, moeders met kinderen in een buggy.

Alsof het wachten nog niet erg genoeg was, zeggen boze reizigers, strooide de politie nog wat zout in de wonde door op geregelde tijdstippen door een megafoon om te roepen welke vluchten vertrokken waren en welke passagiers dus beter terug naar huis konden gaan omdat ze hun vlucht gemist hadden.

Reden voor de lange wachtrijen is de stakingsactie van het beveilingbedrijf Security Masters. Zij werken niet rechtstreeks voor de luchthaven, maar in opdracht van BSCA Security. En die willen de veiligheidscontroles nu ook uitbesteden aan een tweede bedrijf. Kwestie van niet enkel afhankelijk te zijn van Security Masters. Maar daar vreest men nu, ondanks garanties van de directie, voor loon- banenverlies.

Doorbraak

Al was er dinsdagavond sprake van een doorbraak. “Er is een protocolakkoord gesloten, woensdag is er een personeelsvergadering. Dan zal blijken of de garanties volstaan om donderdag weer aan het werk te gaan. We hebben er alleszins goede hoop in,” zegt Gaetan Stas, die voor ACV mee aan tafel zat in Namen. Eerder op de dag noemde Philippe Verdonck, CEO van Brussels South Charleroi Airport, de eisen van de vakbonden evenwel “te zot voor woorden”.

De directie van Security Masters voelt zich gesteund door haar medewerkers, maar betreurt de acties en vooral het feit dat de passagiers hier weer de dupe van zijn. De sfeer op de luchthaven gisteren werd behoorlijk grimmig. Er waren opstootjes, waarbij zelfs vijf agenten gewond raakten. Daarop besloten de luchthavendirectie en de federale politie om de vertrekterminal en de toegangsweg naar de luchthaven dinsdagavond en woensdag af te sluiten. De 81 vluchten die voorzien waren voor woensdag, vertrekken leeg.

Waarom leeg? “Dat moet wel”, verduidelijk luchtvaartexpert Luk De Wilde. “Als een vlucht van Charleroi naar Glasgow of Milaan vertrekt, moet ze enkele uren later al kunnen terugkeren met nieuwe passagiers.”

Terugbetaling of niet?

“De beslissing om de vertrekterminal van de luchthaven van Charleroi woensdag te sluiten, betekent wel dat Ryanair, TUIfly en Wizzair de passagiers ofwel een terugbetaling ofwel een alternatieve vlucht moeten aanbieden”, merkt Simon November van Test Aankoop op.

Zij hebben dus meer geluk dan wie maandag of dinsdag niet kon vertrekken door de staking. Al zegt Ryanair wel dat het onderzoekt wat het ook voor die gestrande passagiers kan doen.