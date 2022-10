De oorlog in Oekraïne zet nu ook het Midden-Oosten op scherp. Dinsdag was er in Washington spoedoverleg over hoe gereageerd moeten worden op de aanvallen met Iraanse drones. Die slopen elke dag meer en meer de Oekraïense civiele infrastructuur. De Iraanse wapenleveringen trekken Israël en Saoedi-Arabië dichter bij de oorlog en leggen een bom onder de nucleaire deal met Teheran.