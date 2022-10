Apple stelt nieuwe iPads voor: “Meest geavanceerde iPad-lijn ooit”

De iPhone-maker kondigde dinsdag drie nieuwe modellen van zijn tablet - die zijn tiende generatie ingaat - aan. Het gaat om twee Pro-modellen met de nieuwe M2-chips en een nieuw instapmodel van de iPad in vier kleuren. De tablets hebben voortaan ook een USB-C-aansluiting. Ze zijn vanaf nu te bestellen en zijn te koop in winkels vanaf 26 oktober.

Greg Joswiak, vicedirecteur van wereldwijde marketing bij Apple, toont zich enorm enthousiast over de nieuwe iPad Pro. “Die verlegt de grenzen van wat een iPad kan”, zegt hij. “Er komen nog meer mogelijkheden, kracht en draagbaarheid.” Ook over de andere nieuwe iPad is hij enthousiast. “Meer waarde voor je geld en veel veelzijdiger. Leuker ook.”