OH Leuven ondergaat pijnlijke afstraffing bij Eupen, waar Bernd Storck zijn vel redt

Drijfzand. Zo mogen we de defensie van OH Leuven tegen Eupen wel omschrijven. Van alle doelpunten die de Panda’s dit seizoen al maakten, is 28 procent afkomstig uit de 4-2 pandoering die ze de Leuvenaars verkochten. Het vel van coach Bernd Storck is voorlopig gered. OHL blijft met een povere vier op vijftien achter.

Het was nog eens vintage Marc Brys aan de Kehrweg. Keita zou voor het eerst sinds zijn zware voetblessure starten, maar uiteindelijk was het gewoon De Norre, die niet op het wedstrijdblad stond, die startte. Ook zonder Keita was het OH Leuven dat als scherpste aan de wedstrijd begon. Maertens kwam onmiddellijk met een voorzet, Gonzalez kon er juist zijn voetje niet tegen zetten. Eupen reageerde, Prevljak trapte vanop de rand van de baklijn op doelman Cojocaru. Aan de overkant kwam Tamari met een gekruist schot, goalie Moser bokste weg.

Na nog geen acht minuten stond OHL op voorsprong. Kiyine mikte een hoekschop op het hoofd van Gonzalez. De Spanjaard werd weinig in de weg gelegd en kopte staalhard tegen de netten. De thuisploeg liet zich niet doen. Eerst versierde ze een vrije trap, die Prevljak hoog over mikte. Daarna besloot Charles-Cook een gekruld schot niet ver naast.

Heen en weer

De Leuvenaars gaven veel ruimte weg en dat werd al gauw bestraft met de gelijkmaker. Mendyl liet zich eenvoudig uitkappen door N’Dri en dan liet Patris ook nog eens Charles-Cook lopen. Die laatste joeg de 1-1 in doel. Lang slaagde Eupen er niet in om gelijke tred te houden. Een dikke twee minuten na de gelijkmaker beging Paeshuyse handspel. De bal ging op de stip, Gonzalez hengstte zonder aarzelen zijn achtste treffer van het seizoen in het mandje. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Vijf minuten voor de pauze liet Prevljak zich nog eens opmerken, met een kopbal die hij over mikte. OHL leek met een voorsprong richting kleedkamer te trekken, maar dat was buiten een handsbal van Pletinckx gerekend. Ook Eupen kreeg zijn strafschop en Peeters trapte die door het centrum in doel. 2-2.

Drie strafschoppen

De thuisploeg kwam furieus uit de kleedkamer. N’Dri rukte op, maar Cojocaru belette hem met een knappe save het scoren. Daarna haalde Bitumazala uit, maar zijn schot werd afgeblokt. In derde instantie was het Peeters die over trapte. Ondanks de sterke start van Eupen was het OHL dat een tweede strafschop versierde. Charles-Cook maaide de kwieke Tamari neer en scheidsrechter Van Driessche wees terecht een derde keer naar de stip. Alleen leverde de penalty deze keer géén doelpunt op. Gonzalez mikte hoog over. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Middenin de tweede helft kwam OHL opnieuw in de buurt van een derde treffer. Op een vrije trap van Kiyine maakte Peeters ei zo na een owngoal, maar zijn ongelukkige deviatie strandde op de lat. Twintig minuten voor tijd leek Eupen op weg te zijn naar een tweede overwinning dit seizoen na een doelpunt van N’Dri, maar de VAR greep in voor buitenspel. Onverdiend zou zo’n doelpunt overigens niet geweest zijn, vooral omdat de Leuvenaars abominabel slecht stonden te verdedigen.

De verdiende 3-2 liet niet lang op zich wachten. Mendyl – alweer hij – liet Magnée lopen en die tikte het leer in doel. In het slot werd het allemaal nog wat pijnlijker voor OHL, waar de defensie veel weg had van los zand. Ricca liet zich in de luren leggen door N’Dri, die de 4-2 knap in de verste hoek legde.

Doelpunten: 8’ Gonzalez 0-1 (Kiyine), 24’ Charles-Cook 1-1 (N’Dri), 27 ‘ Gonzalez (strafschop) 1-2, 45’ Peeters (strafschop) 2-2, 75’ Magnée 3-2 (Kral), 86’ N’Dri 4-2

Eupen: Moser, Paeshuyse (46’ Van Genechten), Jeggo, Lambert, N’Dri (90’ Christie-Davis), Bitumazala (78’ Wakaso), Magnée, Peeters, Davidson, Charles-Cook (60’ Kral), Prevljak

OHL: Cojocaru, Patris (46’ Dom), Pletinckx, Ricca, Tamari, Malinov, De Norre (78’ Nsingi), Mendyl, Kiyine (69’ Keita), Maertens, Gonzalez

Gele kaarten: 13’ Patris, 26’ Paeshuyse, 59’ Charles-Cooke, 83’ Davidson, 90’ Mendyl

Scheidsrechter: Bram Van Driessche