Erkenning voor Ilan Van Wilder: glansrol in Vuelta-zege Remco Evenepoel levert hem titel Ploegmaat van het Jaar op

If you can’t beat them, join them. Ilan Van Wilder beet in de jeugdcategorieën vaak zijn tanden stuk op Remco Evenepoel, maar in de Vuelta ontpopte hij zich tot de perfecte chaperon van de huidige wereldkampioen. Van Wilder gidste de latere eindwinnaar in de bergetappes naar de finales waarin hij het vervolgens zelf helemaal afmaakte. Net als de andere renners van Quick Step - Alpha Vinyl steeg hij boven zichzelf uit om Evenepoel in de rode trui in Madrid te krijgen. Daar krijgt hij nu de nodige erkenning voor als Ploegmaat van het Jaar.

Het jaar begon nochtans met heel wat valse noten voor de 22-jarige Ilan Van Wilder. Hij opende zijn eerste seizoen in de kleuren van Quick Step - Alpha Vinyl wel nog sterk. Met een zesde plek in de Tour de la Provence zette hij zijn klassementscapaciteiten nog eens in de verf. Daarna sloeg het noodlot keer op keer toe. We lijsten even op: opgave in de Ronde van Catalonië na een val, een gebroken kaak in Luik-Bastenaken-Luik waardoor hij de Giro moest missen, een nieuwe val in de Ronde van Zwitserland met een volgende opgave als gevolg. Hij moest ook passen voor de Ronde van Wallonië met buikgriep. Het leek niet op te houden, maar toch knokte hij terug, én hoe.

Meer dan louter een helper

In de aanloop naar de Vuelta mocht hij in de Ronde van Burgos nog eens zijn eigen kans gaan met een vijfde plek in het eindklassement als gevolg, op een handvol seconden van onder meer João Almeida, Miguel Angel Lopez en Carlos Rodriguez en voor Giro-winnaar Jai Hindley. Het bleek de ideale aanloop naar een feilloze Ronde van Spanje, waar Van Wilder zich uit de naad werkte voor de gekende latere eindwinnaar.

In het klimwerk was Van Wilder steevast degene die Evenepoel het langst bijstond. Zijn eigen ambities in de tijdrit offerde hij zonder nadenken op om zich te kunnen sparen voor de volgende etappes, om daarin zijn kopman te kunnen assisteren. Op amper 22-jarige leeftijd bewees hij al hoe waardevol hij voor een klassementsman kan zijn. En dan moeten zijn beste jaren dus nog komen.

In het najaar reed Van Wilder zichzelf ook nog eens in de kijker met enkele ereplaatsen in onder meer de Giro dell’Emilia en de Ronde van Lombardije. Uitslagen die aantonen dat er meer in hem schuilt dan louter een helper, maar vanavond heeft hij alvast een eerste individuele trofee op zak.

De wielerredactie van Het Nieuwsblad verkoos Van Wilder nipt boven Nathan Van Hooydonck.