Jacky Mathijssen is op zijn hoede voor “superpittige groep” na EK-loting voor jonge Duivels

Jacky Mathijssen, coach van de jonge Duivels, vindt dat zijn team ondergebracht is in een “superpittige maar mooie groep” op het EK voor beloften van volgend jaar in Georgië en Roemenië (21 juni-8 juli 2023). De jonge Duivels nemen het in groep A op tegen Portugal, Nederland en gastland Georgië. Dat bleek uit de loting van dinsdag in het Roemeense Boekarest.

“Dit is een superpittige en mooie groep, met Nederland en Portugal. En het is altijd speciaal om tegen een gastland te spelen”, reageerde Mathijssen na de loting. “We spelen in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Als we een mooie locatie vinden, kunnen we ons op de perfecte manier voorbereiden. Op logistiek vlak is deze loting dus goed.”

“We wisten op voorhand wel dat we een moeilijke loting gingen hebben, dat we tegen toplanden zouden voetballen”, vervolgde Mathijssen. “We moeten vol aan de bak. We zullen er klaar voor zijn. Ik wil dan over een zo goed mogelijke en zo gemotiveerd mogelijke selectie beschikken. Dan maken we een goede kans.”

De top twee van elk van de vier poules stoot door naar de knock-outfase.

