Tessenderlo

Tessenderlo gaat inwoners bevragen over wat er met bepaalde locaties in het centrum moet gebeuren. Die ideeën zullen dan in een masterplan gegoten worden dat de komende decennia vorm moet geven aan de gemeente. Het gaat om de scholensite Campus Max, de zone rond cultuurhuis Het Loo, het gebied tussen de Neerstraat en de Kolmen en de Kerkstraat in het centrum.