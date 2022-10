Tongeren

De schietpartij in het rijhuis in de Nieuwstraat in Tongeren heeft zich maandagavond mogelijk afgespeeld in het drugsmilieu. Dat bevestigt het parket Limburg. In de buurt zagen ze twee mannen met een pakje vluchten in een Porsche. Na de schoten stormden nog vijf mannen naar buiten. In het huis werden geen slachtoffers meer aangetroffen.