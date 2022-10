Europa overweegt Elon Musk te betalen om internet te blijven aanbieden in Oekraïne

De lidstaten van de Europese Unie overwegen om SpaceX, een van de bedrijven van Elon Musk, te betalen om internet te blijven aanbieden in Oekraïne. Momenteel bieden de Starlink-satellieten van de Tesla-topman internet aan in het land en dat volledig op kosten van Musk, maar de vrees leeft dat die dat niet gaat blijven betalen. Dat meldt Politico.

Het was de Litouwse premier Gabrielius Landsbergis die in een interview te kennen gaf dat daar binnen de Europese Unie over nagedacht wordt. Op dit moment zijn het de Starlink-satellieten van SpaceX die internetdiensten mogelijk maken in Oekraïne, zelfs op afgelegen plaatsen en plaatsen waar door de Russische bombardementen veel vernielingen aangericht zijn en bijvoorbeeld alle internetkabels aan flarden geschoten zijn.

Maar Elon Musk, CEO van SpaceX, had al gewaarschuwd dat hij dat niet voor eeuwig zelf kon blijven betalen. De steenrijke zakenman had zelf al voorgesteld dat de VS de kosten voortaan zou betalen, waarna hij van mening veranderde en zei dat hij toch zou blijven betalen. Dat veranderen van mening heeft bezorgdheid veroorzaakt binnen de Europese Unie. En dus wordt er nu onder de lidstaten over nagedacht om er zelf voor te betalen.

Landsbergis benadrukte in het interview met Politico dat het hoe dan ook niet aangewezen is om zoiets belangrijk als internettoegang in handen van een persoon te laten. “Het is beter om dat contractueel vast te leggen zodat de Oekraïners internet blijven hebben. Enkele lidstaten zijn al aan boord”, aldus de Litouwse premier.