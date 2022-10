Leerlingen van twaalf scholen zetten kennis om in praktijk: “Trillende handvatten laten je weten als er een elektrische auto in de buurt is”

GENK

In Casino Modern in Waterschei is dinsdag het startschot gegeven voor Limburg Stem’t af. Daarbij gebruiken meer dan honderd leerlingen uit verschillende scholen hun kennis om nieuwe maatschappelijk relevante projecten te ontwikkelen. Ze kunnen hiervoor samenwerken met ondernemingen en zorginstellingen. Het gaat om een initiatief van het Regionaal Technologisch Instituut Limburg. Wij pikten er enkele opmerkelijke projecten uit.