Getuigen treffen piloot van gecrashte straaljager met parachute op straat aan: “Jullie zijn neergeschoten, hé?”

Minstens dertien mensen, onder wie drie kinderen, zijn om het leven gekomen toen een Russisch militair vliegtuig crashte in havenstad Jejsk en een enorme brand veroorzaakte in een woontoren. De inzittenden van de bommenwerper konden zich op tijd redden met hun schietstoel en bleven ongedeerd. Een van de piloten werd door getuigen op straat gevonden. Hij was bij bewustzijn maar slaagde er niet in zijn parachute los te maken. “Jullie zijn neergeschoten, hé?”, klinkt het in de beelden die van de man werden gemaakt.