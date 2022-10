Belgische beloften treffen volgend jaar Portugal, Nederland en Georgië op eindronde EK U21

De jonge Duivels nemen het volgend jaar op tegen Portugal, Nederland en gastland Georgië op het EK voetbal voor beloften. De Belgen werden ondergebracht in groep A. Dat blijkt uit de loting van dinsdag in het Roemeense Boekarest. Het EK vindt van 21 juni tot 8 juli 2023 plaats in Georgië en Roemenië.

Er gingen bij de loting zestien landen in de trommel. België was op basis van de U21-teamcoëfficiënt onderverdeeld in pot drie. Uit de eerste pot kwam Portugal als opponent, vorig jaar verliezend finalist op het EK voor beloften. Verder werd Nederland, uit pot twee, aan België gekoppeld. Op het vorige EK schopten de Nederlanders het tot in de halve finales. De laatste pot leverde Georgië op als tegenstander.

De top twee van elk van de vier poules stoot door naar de knock-outfase.

De Belgische beloften, met coach Jacky Mathijssen, plaatsten zich voor de eindronde door hun poule te winnen met 20 op 24 (zes zeges, twee draws) voor Denemarken (17 ptn). De Scandinaviërs verloren daarna in de play-offs van Kroatië. Op het vorige EK, in 2021 in Slovenië en Hongarije, waren de jonge Duivels er niet bij. Twee jaar eerder strandden ze in Italië met 0 op 9 in de groepsfase.

Er zijn op het EK volgend jaar drie tickets voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te verdienen. Die gaan naar de drie hoogst geplaatste landen, met uitzondering van Frankrijk (dat al gekwalificeerd is als gastheer) en Engeland (dat enkel als Groot-Brittannië kan deelnemen aan de Spelen en daarover is er geen akkoord tussen de federaties van Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).