Luchthaven Charleroi ook woensdag gesloten voor vertrekkende reizigers

Dinsdagmiddag besloot Brussels South Charleroi Airport (BSCA) al om de terminal te sluiten voor vertrekkende passagiers. Door een staking van het veiligheidspersoneel van Security Masters was er al voor de tweede dag op rij chaos op de luchthaven.

Of er ook woensdag nog gestaakt wordt, is op dit moment nog onzeker, zegt Verdonck. Daarom heeft BSCA nu al besloten om ook woensdag alle vertrekkende reizigers te weren.

“Dit besluit voor vertrekkende passagiers volgt op de incidenten van vandaag. We vragen vertrekkende passagiers daarom niet naar de luchthaven te komen. Zij zullen snel door hun luchtvaartmaatschappij worden geïnformeerd”, staat op de website van de luchthaven. “Aankomende passagiers zullen daarentegen normaal verwelkomd worden.”

LEES OOK. Rust weergekeerd aan luchthaven van Charleroi, na nieuwe dag vol chaos met vijf gewonde agenten: “De situatie was onmenselijk”

Volgens Verdonck raakten dinsdag vijf politieagenten gewond bij het beheren van de stroom aan passagiers. “Of ze licht- of zwaargewond zijn, daar heb ik geen informatie over”, aldus de CEO.

Het personeel van Security Masters staakt omdat het ontevreden is over de beslissing van BSCA Security - een onderaannemer van de luchthaven - om de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één. Het personeel vreest dat de beslissing impact zal hebben op hun werkzekerheid en loonvoorwaarden.

Passagiers die een klacht willen indienen, kunnen dat doen via de luchthaven, hoewel die “niet verantwoordelijk is voor eventuele verstoringen”. BSCA zal de klachten centraliseren via het contactformulier op de website en de juiste informatie bezorgen, luidt het.