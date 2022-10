Ezra Miller riskeert 26 jaar cel na inbraken, maar beweert onschuldig te zijn

Miller zou ingebroken hebben in een huis, waarna er volgens de politie van Vermont verschillende flessen alcohol van het landgoed verdwenen zijn, terwijl de eigenaars niet thuis waren. Na onderzoek van onder meer bewakingscamera’s werd Miller beschuldigd van inbraak en diefstal. Voor de inbraak riskeert de acteur, die non-binair door het leven gaat en zich laat aanspreken met die/hun, 25 jaar cel. De diefstal kan hun nog eens een jaar extra opleveren. Ook een boete is niet uitgesloten. Miller gaat akkoord geen contact op te nemen met de eigenaar en niet terug te keren naar het huis.

Het zijn maar een paar van de controverses en rechtszaken waarbij de acteur recentelijk betrokken geraakte. Zo werd die onder meer beschuldigd van intimidatie en een vrouw sprak over hoe Miller haar probeerde te wurgen in een bar op IJsland. In augustus bood de ster nog hun excuses aan en meldde dat “complexe mentale gezondheidsproblemen” aan de basis liggen en dat die “begonnen is met een behandeling”. Hun solofilm The Flash, van de gelijknamige superheld, komt in juni volgend jaar uit na verschillende keren uitgesteld te zijn geweest.