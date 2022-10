Docu André Hazes ook te zien op VTM2

In de reeks belooft Hazes eerlijk en openhartig over de problemen van de laatste jaren te praten. Vooral over zijn verslaving aan drank en drugs is hij al eerlijk geweest in de eerste beelden die hij deelde de afgelopen weken. Onder meer deze uitspraak viel al op: “Het laatste weekend voor ik naar Spanje ging, heb ik mezelf zo kapotgemaakt en zo veel gedronken en zo veel drugs gebruikt, dat ik dacht: als ik nu niet meer wakker word, dan is het helemaal prima.”

Het productiehuis achter de documentaire is van Vlaamse bodem. De Antwerpse Cheeru Mampaey volgde Hazes twee jaar lang voor productiehuis Het Konijn terwijl hij vocht tegen zijn demonen en hulp zocht. Eerder maakte ze ook al onder meer de docu’s OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid en de omstreden FIRE-documentaire voor de VRT, die uiteindelijk offline gehaald is.