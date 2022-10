Rob en Jodi kregen dochtertje tijdens lockdown, en dat is te merken aan haar naam: “We hebben er geen spijt van”

Heel wat mensen zaten tijdens de lockdown met de handen in het haar, maar voor een Brits koppel was het “de gelukkigste periode” van hun leven. In 2021, tijdens de tweede lockdown, raakte Jodi Cross (36) zwanger van haar echtgenoot Rob, na een jaar proberen. Ze wilden zich die periode voor altijd herinneren door hun dochtertje - dat op 28 november werd geboren - naar de lockdown te vernoemen. “We hebben er nog geen moment spijt van gehad”, klinkt het.

De naam van het meisje doet wenkbrauwen fronsen, maar dat kan Jodi niet schelen. De 36-jarige kapster was tijdens de lockdown in 2021 tijdelijk werkloos en kon veel tijd doorbrengen met haar echtgenoot. Ze genoten van elkaars gezelschap en in het voorjaar van 2021 was het prijs: Jodi kwam te weten dat ze in verwachting was van hun eerste kindje, een dochter.

“We waren al een jaar aan het proberen en we denken dat het door de lockdown eindelijk gelukt is”, aldus de Britse. “We konden ontspannen, hadden geen zorgen en veel meer vrije tijd dan anders omdat we allebei niet veel konden werken. Het was eigenlijk de gelukkigste periode van ons leven en we wilden dat weerspiegelen in haar naam.”

Roddels

Dus viel de keuze op Lockie, een verkorte versie van lockdown. “Er waren heel wat toevalligheden die tot die keuze leiden”, legt Jodi uit. “Kort voor de geboorte van Lockie, kwam er een meisje in mijn kapsalon die de familienaam Lockey heeft. En we zijn getrouwd in Schotland waar er veel ‘lochs’ (meren, nvdr.) zijn. Maar de naam komt voornamelijk van de lockdown, een erg goede periode voor ons.”

Het koppel beseft dat niet iedereen het een mooie naam vindt, maar dat trekken ze zich niet aan. “Er is nog niemand onbeleefd geweest in ons gezicht, maar we weten dat er achter onze rug geroddeld wordt. Maar wij vinden het een prachtige naam en hebben nog geen moment spijt gehad van onze keuze. En wie weet, volgend jaar is het misschien de meest populaire babynaam.”

