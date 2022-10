Energiepremie loopt vertraging op door N-VA: “Hangt met haken en ogen aan elkaar”

De diensten van de Kamer moeten nu nog eens nagaan of alles wel juridisch sluitend is, waardoor er kostbare tijd verloren gaat. “N-VA is een bedreiging voor de koopkracht”, fulmineert Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere. Zij heeft het over minstens twee weken vertraging.

Bij N-VA kaatsen ze de bal terug. “Die maatregel was al weken geleden afgekondigd en nu pas komen de meerderheidspartijen met hun voorstel. En dat hangt dan nog eens haken en ogen aan elkaar. Wij willen vermijden dat de mensen helemaal niet zouden krijgen wat beloofd werd. Het is niet onze schuld dat de regering zo lang bleef treuzelen.”

Bevoegd minister Tinne Van der Straeten (Groen) betreurt de “politieke spelletjes van de oppositie”. “Wij hebben er alles aan gedaan om de maatregelen zo snel mogelijk juridisch robuust te maken en in te dienen. Zonder deze vertragingsmanoeuvres gingen we onze deadline gehaald hebben.” Ze benadrukt wel dat de mensen die er recht op hebben sowieso de premie zullen ontvangen. Hetzij met vertraging.

(agy)