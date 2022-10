De ijskoude waarschuwing die Harry Potter-ster zijn leven deed omgooien

Tom Felton, de acteur die in de Harry Potter-films de rol van Draco Malfoy voor zich neemt, heeft in zijn memoires erg openhartig geschreven over een moeilijk moment in zijn leven. En over de ijskoude waarschuwing die hem deed beslissen om zijn leven te beteren.

Beyond the wand: the magic and mayhem of growing up a wizard is de titel van de memoires die de 35-jarige Tom Felton net heeft gepubliceerd. En daarin is de Britse acteur, die vooral bekend werd door Draco Malfoy te spelen in de Harry Potter-films, opmerkelijk openhartig over zijn moeilijke relatie met alcohol.

Zo doet hij onder meer het verhaal van die keer toen hij ontsnapte uit een dure afkickkliniek in Malibu, minder dan 24 uur nadat hij er was ingecheckt. Hij zat moederziel alleen op een strand, zo schrijft Malfoy. “En plots kwam alle frustratie eruit. Ik was voor het eerst in lange tijd nuchter en had plots een overweldigend moment van helderheid en woede. Ik begon te schreeuwen tegen God, richting de lucht, en tegen iedereen en niemand. Vol furie over wat met mij gebeurd was, over de situatie waarin ik me bevond. Ik schreeuwde tot ik niet meer kon schreeuwen.”

Tom Felton gaf gestalte aan Draco Malfoy in de Harry Potter-films. — © Collection Christophel

Die avond hielden drie personen hem recht, zo schrijft hij. De bediende in een tankstation die hem water en 20 dollar gaf, de Uber-chauffeur die hem naar Hollywood bracht en de barman die hem een schouder om op uit te halen en een slaapplaats bood.

Interventie

Minder dan 24 uur eerder was Felton door zijn entourage geconfronteerd met zijn alcoholgebruik, en hoe het echt uit de hand liep. Onder meer zijn manager en zijn vriendin lazen een brief voor, maar het waren de woorden van zijn advocaat die hem het meest raakten. “Ik had hem nog bijna nooit gezien, maar hij sprak eerlijk tegen mij. Ik ken je niet goed, zei hij, maar je ziet er een goede gast uit. Ik wil je zeggen dat dit de zeventiende interventie is waar ik in mijn leven al naartoe ben gegaan. Elf van hen zijn nu dood. Wees de twaalfde niet.”

Het luxueuze bestaan in Hollywood had Felton van het padje af geholpen, zo beschrijft hij in het boek. Hij had zelfs amper alcohol gedronken, maar toen begon hij veel te veel te drinken. Pas na meerdere pogingen om af te kicken van zijn verslaving, kreeg hij zijn leven naar eigen zeggen weer op de rails. Maar de waarschuwing van de advocaat was de belangrijkste trigger om zijn leven om te gooien, zo schrijft Felton.