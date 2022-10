Organisatie voegt nieuwe brug en extra lus met pittige klim toe aan parcours EK veldrijden in Namen

De Citadel van Namen is sinds 2009 elke winter het decor voor veldrijden op het hoogste niveau, eerst in het kader van de Trofee Gazet van Antwerpen en vanaf 2011 voor de Wereldbeker.

Drievoudig wereldkampioen veldrijden Erwin Vervecken is de parcoursbouwer in Namen. “Het parcours is voor een groot stuk dat van de voorbije Wereldbekercrossen”, vertelt Vervecken. “Namen is sowieso altijd al één van de zwaardere crossen van het seizoen, het moet niet nog selectiever worden. We hebben twee veranderingen aangebracht, omdat het voor een EK toch net ietsje anders mag zijn en om het publiek wat extra spektakel te kunnen bieden. Boven aan het kasteel ligt er een nieuwe brug en extra lus met een pittige klim. Vlak voor de aankomst keert de helling terug die een jaar of zes geleden ook in het parcours zat. Als de beslissing nog niet eerder gevallen is, kan het zeker daar nog.”

De cross van de elite mannen is zondag 6 november om 15u voorzien. Ook de junioren mannen (11u) en de beloften vrouwen (13u15) rijden op zondag hun EK. Zaterdag om 15u staat de Europese titelstrijd bij de elite vrouwen op het programma, voorafgegaan door de cross van de beloften mannen (13u15) en de junioren vrouwen (11u). De masters bijten vrijdag de spits af in de EK-driedaagse.

In 2021 werd het EK georganiseerd in het Nederlandse Wijster. Bij de mannen elite ging de Europese titel naar de Nederlander Lars van der Haar, bij de vrouwen naar de Nederlandse Lucinda Brand.