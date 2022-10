Gevels van FOD Justitie beklad uit protest tegen gevangenis Haren

In Brussel zijn in de nacht van maandag op dinsdag de gevels van de gebouwen van de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen beklad met verf en graffiti. Dat meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne op Twitter. Uit de spreuken die op de gevels aangebracht zijn, valt op te maken dat het gaat om een protestactie tegen de nieuwe gevangenis in Haren.