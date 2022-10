Moederbedrijf van Facebook moet Giphy verkopen van Britse toezichthouder

De Amerikaanse multinational Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zal dan toch de gifjeswebsite Giphy moeten verkopen. Dat heeft de Competition and Markets Authority (CMA), de Britse markttoezichthouder, definitief beslist. Meta ging in beroep tegen de beslissing, maar dat is nu mislukt.

Meta nam Giphy in mei 2020 over in ruil voor 315 miljoen dollar en aandelen in Facebook. De CMA had daarop in juni 2020 een gerechtelijk bevel uitgevaardigd om de integratie tegen te houden. In oktober 2021 legde de toezichthouder Meta vervolgens een boete van 50,5 miljoen pond op omdat het de integratie van de twee bedrijven voortzette ondanks een lopend onderzoek.

In november 2021 vroeg de CMA de socialenetwerkgigant om Giphy te verkopen. Maar Meta ging in beroep tegen dat oordeel bij de rechtbank in Londen. Tijdens de hoorzitting in april zei Meta nog geen vast bod te hebben ontvangen voor Giphy, wat volgens het bedrijf aantoonde dat de groeiopzichten op de Britse reclamemarkt niet heel hoog waren.

Concurrentie

De rechtbank heeft nu besloten dat de verkoop van Giphy door Meta toch moet plaatsvinden. Dat is de “enige manier” om een “aanzienlijke impact” op de concurrentie te voorkomen, zo verklaarde de CMA dinsdag. De overname “heeft al geleid tot het verdrukken van een mogelijke concurrent in de Britse markt voor onlinereclame”, klinkt het. Voor de verkoop aan Facebook in 2020 was de Belgische holding Sofina een van de aandeelhouders van Giphy.

Giphy is een database van gifanimaties voor sociale media en chatapps die opgericht werd in 2013 in New York. Met Giphy kunnen gebruikers chatgesprekken of berichtjes op sociale media opleuken. De animaties kunnen ook gebruikt worden voor reclames. Voor Facebook was de overname logisch. De helft van alle animaties die vanuit Giphy worden verstuurd, komt op apps of websites van het bedrijf.

Meta laat weten “teleurgesteld” te zijn door de beslissing van de CMA, maar het “accepteert de finale beslissing”.