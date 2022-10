Het eerste seizoen zonder mémé Clara, maar mét Pauline: vijf grote veranderingen in ‘Château Planckaert’

Het prille liefdesgeluk van Junior en zijn nieuwe vriendin Pauline. Het overlijden van mémé Clara. De verkoop van hun chambres d’hôtes in de Ardennen. De familie Planckaert heeft er een emotioneel jaar op zitten, dat werd vastgelegd in een nieuw seizoen van ‘Château Planckaert’. In die afleveringen, vanaf eind deze maand op Eén, zien we vijf grote veranderingen in het leven van stamvader Eddy en zijn gezin.