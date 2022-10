Onze tv-tips: David tegen Goliath, een bekend kasteel en een filmtopper

Chateau Meiland

Play5, wo, 20.35u

We keren helemaal terug naar de roots van het realityprogramma. Het gezin Meiland trekt voor de allerlaatste keer naar Frankrijk, om op hun bekende kasteel de verkoop definitief af te ronden. Alvorens het zover is, krijgt het kasteel nog een grondige poetsbeurt. En er komt ook hoog bezoek. Gewezen huishoudster Nadège brengt een ontroerend bezoek aan de familie.

Arica

Canvas, wo, 22.45u

De zaak tussen 3M en de gemeente Zwijndrecht is geen alleenstaand feit. Grote rechtszaken tussen grote chemiereuzen en kleine tegenpartijen kan je overal ter wereld vinden. In deze documentaire belicht men het Chileense woestijnstadje Arica dat slachtoffer is van ernstige milieuvervuiling door een multinational. Al duizenden mensen werden er ziek en velen stierven aan kanker.

Philadelphia

VTM4, wo, 20.35u

Een van de grootste filmhits uit de jaren 90. Tom Hanks kruipt in de huid van de beloftevolle advocaat Andrew Beckett die wordt ontslagen bij een prestigieus advocatenkantoor. De officiële uitleg is dat hij niet voldoet aan hun vereisten maar hijzelf is ervan overtuigd dat hij ontslagen werd omdat hij homo is en aids heeft. Een briljante advocaat, vertolkt door Denzel Washington, stort zich op de zaak. (tove)