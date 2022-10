Ook heimwee naar de Boekenbeurs? Deze uitjes zorgen toch voor leeskriebels in de herfstvakantie

Om de Antwerpse Boekenbeurs-blues wat te verzachten, lijsten wij enkele events op die je hart weer van letters doen overlopen. Binnen én buiten Limburg, want ook de herfstvakantie is in aantocht.

Feest van het Boek

Van 28 oktober tot en met 6 november viert De Standaard Boekhandel Het Feest van het Boek. Tientallen auteurs en artiesten komen langs in een van de 140 winkels voor voorstellingen en signeersessies. Ook het programma in de Limburgse vestigingen is goedgevuld: zo signeert actrice en schrijfster Leen Dendievel haar werk in onder meer Standaard Boekhandel in Genk en leest kinderauteur en -illustrator Leo Timmers voor uit het nieuwe boek Het Monstermeer in het filiaal in Houthalen-Helchteren. Het volledige programma vind je online.

Van 28/10 t.e.m. 6/11, verschillende filialen van Standaard Boekhandel. Info: www.standaardboekhandel.be/Feest-van-het-Boek

Auteur Leo Timmers. — © Michiel Devijver

Boektopia

Na een succesvolle eerste editie van Boektopia in 2021 ruikt Kortrijk Xpo ook deze herfst weer naar vers gedrukte boeken (lees: meer dan 12.000 titels!). Van 29 oktober tot 6 november zullen tientallen auteurs uit binnen- en buitenland aanwezig zijn voor lezingen, debatten en interviews in een podcaststudio. Met een aparte kinderboekenhal en kleppers zoals Marc de Bel en een jarige Geronimo Stilton op de affiche, wordt een uitje naar Kortrijk het hoogtepunt van de herfstvakantie. Een week- en dagpas voor volwassenen kosten respectievelijk 20 en 10 euro. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Van 29/10 t.e.m. 6/11, Boektopia, Kotrijk Xpo, President Kennedylaan 100 in Kortrijk. Info: www.boektopia.be/

Ish Ait Hamou op Boektopia 2021. — © RR

Letterpret in Villa Verbeelding

Villa Verbeelding, het Hasseltse museum over illustraties voor prentenboeken en jeugdliteratuur, staat nog tot 6 november in het teken van kleurrijke letters. De tijdelijke expo Letterpret kijkt door een andere bril naar letters, alfabetten en wat illustratoren ermee doen. Zo kan je het werk van Charlotte Dematons bestuderen, een Nederlandse illustrator die gedetailleerde schilderijtjes maakt waarin alle voorwerpen, personages en dieren met dezelfde letter beginnen. Volwassenen betalen 5 euro voor een ticketje, kinderen tussen 3 en 17 jaar 3 euro.

Nog t.e.m. 6/11, Villa Verbeelding, Bampslaan 35 in Hasselt. Info: www.villaverbeelding.be/letterpret

© RR

Boeken voor 1 euro in de Genkse bib

De bibliotheek van Genk transformeert begin november in een walhalla voor mensen die houden van een goedgevulde boekenkast. Ten voordele van de jaarlijkse 11.11.11-campagne verkoopt de bibliotheek namelijk vele honderden tweedehandsboeken voor 1 euro per stuk. Ook op de kop te tikken: tijdschriften en cd’s aan spotprijzen. Je kan op boekenjacht van zaterdag 5 november tot zaterdag 13 november.

Van 5 t.e.m. 13/11, Bibliotheek, Stadsplein 3 in Genk.