Voertuig in beslag genomen nadat bestuurder achterwielen laat spinnen tijdens trouwstoet in Genk

De politie Carma heeft zondagnamiddag een trouwstoet stilgelegd in Genk omdat die voor veel overlast zorgde. Er werd een voertuig in beslag genomen nadat de bestuurder zijn achterwielen liet spinnen. Hij had ook een alarmpistool en cannabis bij en kreeg de nodige pv’s.

Rond 16 uur zorgde de trouwstoet van een 20-tal auto’s voor veel hinder en geluidsoverlast op de André Dumontlaan. Tijdens het wachten aan de verkeerslichten op het kruispunt met de Weg naar As veroorzaakte een van de bestuurders een rookwolk en veel lawaai door zijn achterwielen te laten spinnen.

Een patrouille van de politie Carma was in de buurt en was getuige van de overlast. De ploeg legde de trouwstoet stil en controleerde het voertuig in kwestie. Er werd een geladen alarmpistool met munitie en een gebruikershoeveelheid cannabis gevonden. Het voertuig werd bestuurlijk in beslag genomen en de politie stelde de nodige pv’s op.

De overtreder mag het gaan uitleggen bij Genks burgemeester Wim Dries. “Dit is al de derde auto die dit jaar bestuurlijk in beslag genomen wordt. Als er hinder en overlast is, moet er natuurlijk opgetreden worden. Veiligheid blijft een prioriteit”, zegt Dries. siol