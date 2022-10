Met de tip van Martine Prenen haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Als happinesscoach en gezondheidsbegeleider draagt Martine Prenen (ook mentale) gezondheid hoog in het vaandel. Voor haar is het geen geheim dat wandelen een flinke stap is in die goede richting. Ze heeft er met Restart zelfs een boek over geschreven. “Daarin breek ik een lans voor alles wat je meer veerkracht en energie kan geven, zoals ook wandelen. Het is heel belangrijk om je veerkracht terug te vinden. Wie wandelt, helpt zo mee om z’n energiepeil van halfleeg naar halfvol te krijgen.”

Haar gouden tip? “Maak tijd om te wandelen in de natuur. Als je de tijdlijn van de mens bekijkt, zien we dat al onze voorouders nauw samenleefden met de natuur. Daarom voelen we ons zo goed buiten. Ook als je niet ver kunt wandelen omdat je moe bent, geniet je in de buitenlucht al van een mentale reset. De piekeraar in je komt dan tot rust en je creatieve oplossingsgerichte brein wordt alerter. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat twintig minuten wandelen in de natuur je bloeddruk al doet dalen. Dat is tot op celniveau te zien. Af en toe uitblazen? Neem je thermos mee en zet je neer op een mooie, droge plek.”

Martine raadt aan om mindful te stappen. “Kijk, ruik en voel tijdens je wandeling, of neem een echt bosbad. Doe dat in stilte, dan werkt het nog dieper in op je mentale gezondheid. Het doet vertragen in een periode waarin alles weer zo hard gaat. We zijn precies allemaal vergeten hoe goed die vertraging ons deed.”

Streven naar die 10.000 stappen doet ze niet. “Het helpt wel dat ons huis drie trappen heeft en ik die veel op- en afloop. Die 10.000 stappen zijn een nobel streven, maar tellen is niet aan mij besteed. Het aantal hangt ook af van de persoon in kwestie. Als mijn mama er 4.000 per dag zet, is het al heel mooi, want zij heeft twee kunstheupen. Koppel wandelen nooit aan moeten, zie het als een moment waarop je mag genieten.” Een hond adopteren uit het asiel helpt je volgens haar ook volhouden. “Van al dat aaien en knuffelen krijg je er ook nog eens een dosis serotonine (gelukshormoon, red.) bij.”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.