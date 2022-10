Buffalo’s reizen woensdag mogelijk zonder zieke Hein Vanhaezebrouck af naar Union: “Groep moet professioneel reageren”

Hein Vanhaezebrouck voelde zich vorige zondag al niet te best toen AA Gent het in de Ghelamco Arena opnam tegen KV Mechelen. De eerste symptomen dateren zelfs al van donderdag, tijdens de match op bezoek bij Djurgarden. Vanhaezebrouck hield enkele dagen stand maar maandag moest de Gentse coach dan toch verstek laten gaan voor de uitlooptraining en ook dinsdagochtend gaf Vanhaezebrouck forfait voor de laatste training voor de uitwedstrijd op bezoek bij Union: “Hein blijft Hein, hij is onvervangbaar maar we hebben een grote staf dus ook voldoende mogelijkheden om zijn afwezigheid op te vangen”, aldus assistent-coach Peter Balette.

“Hij is al twee dagen afwezig”, vertelt Peter Balette die Vanhaezebrouck ook verving tijdens de traditionele persbabbel. “Hein was al ziek in Zweden en wilde zich sterk houden maar zijn medicijnen hebben niet kunnen voorkomen dat hij geen training kan geven. Als ik Hein niet goed versta aan de telefoon, dan weet ik dat zijn stem niet slagkrachtig genoeg is om training te geven. Ik hoop op een spoedig herstel. Er zijn in elk geval verschillende scenario’s uitgewerkt en we weten dus perfect hoe we morgen die match zullen voorbereiden. Het kan nog alle kanten uit.”

Vorige zondag eiste Vanhaezebrouck nog alle aandacht op door zijn uitspraken waarbij hij ook AA Gent-voorzitter Ivan De Witte viseerde: “Daar is met geen woord gerept binnen de spelersgroep of naar ons toe”, houdt Balette dat thema duidelijk af. “Er waren veel meer andere dingen te doen, de voorbije twee dagen, dan over deze zaken na te kaarten. Er was meer organisatie nodig om de afwezigheid van onze coach te verwerken.”

“Hein had zeker gehoopt dat hij vandaag al langs het veld zou staan maar het is toch een besmettelijke ziekte, hij heeft zijn vrouw ook al aangestoken. Dus hij zal zeker contacten met spelers moeten vermijden. Dat heeft onze dokter hem ook aangeraden. Hij was vandaag in elk geval nog niet voldoende hersteld om de training te leiden maar hij is heel strijdvaardig”, vertelt Balette. Zo is er zowel een A en B-scenario voorzien voor morgen: het programma tijdens het verblijf in het afzonderingshotel ligt vast en Vanhaezebrouck komt in elk geval niet in de kleedkamer.

“Hein blijft Hein”

Toch beseft ook Balette dat de afwezigheid van Vanhaezebrouck een invloed heeft op de spelersgroep: “Die impact is moeilijk in te schatten. We hebben in het verleden ook al wedstrijden gehad dat hij er niet bij was door schorsing. We zijn voldoende professioneel om een wedstrijdvoorbereiding op dezelfde manier als mét Hein erbij te laten doorgaan. De impact van onze coach als mens, tja, hij is onvervangbaar. Hein blijft Hein. Elke coach heeft zijn eigen impact op een spelersgroep maar we verwachten wel dat onze groep die nu ook even professioneel wordt behandeld ook professioneel zal reageren.”

“Uiteraard heeft Hein zijn directieven gegeven”, glimlacht Balette die in nauw contact met zijn coach coach. “We zijn al van deze ochtend in contact met elkaar. Elke detail wordt doorgegeven aan de spelersgroep. We hebben een grote staf dus ook voldoende mogelijkheden om zijn afwezigheid op te vangen. Ik heb dan ook zeker het gevoel dat we geen excuses moeten zoeken in de afwezigheid van onze coach.”

Ziek of niet, Vanhaezebrouck blijft een voetbaldier. Ook vandaag is hij nog volop in de weer om de partij tegen Union voor te bereiden: “Hij koppelt ook volop terug naar ons toe. Daarnet hebben we ook weer een video call gehad. Alles gebeurt zoals anders maar gewoon zonder Hein er fysiek bij. Een wedstrijdbespreking met Hein op afstand kan ook natuurlijk. Dat is technisch mogelijk en ook al uitgetekend. We hebben genoeg technici in onze staf en daar zijn we dan ook perfect op voorbereid.”

Vanhaezebrouck zal in aanloop naar het duel met Union geen individuele onderonsjes kunnen hebben met zijn spelers maar ook daar voorziet men bij AA Gent weinig problemen. Danijel Milicevic, Nicolas Lombaerts en Peter Balette geven de individuele richtlijnen door aan de spelers maar men rekent ook op de spelersgroep: “Het woord van een coach kun je niet vervangen. Daarom verwachten we nu ook een absoluut professionalisme van de spelers. Er is altijd vrees dat het wat minder zou zijn, dat ze profiteren van de afwezigheid van de grote baas. Dat is nu zeker niet het geval en dat was ook al niet zo niet bij de andere gelegenheden dat we hem moesten vervangen.”

“Union zit in een formidabele flow”

Balette stond uiteraard ook even stil bij de tegenstander van de Buffalo’s die trouwens nog geen beroep kunnen doen op Lemajic, Castro-Montes, Tissoudali en Hanche-Olsen: “Wij verwachten Union zoals ze al het ganse seizoen spelen. Ze spelen iets anders dan onder Mazzu. Hun tegenaanvallen zijn vlijmscherp. Ik verwacht trouwens ook niet meteen een bijzonder aantrekkelijke pot voetbal. Wij staan 1 en 2 in de rangschikking van het weggeven van de minste doelkansen.”

“Hopelijk kunnen we dat blijven waarmaken en laten zij toch eens een steekje vallen. Statistisch gezien wordt het moeilijk maar van statistieken word je niet rijk van, zeg ik altijd”, aldus een filosofische Balette. “We hebben een goede analyse gemaakt maar zij zitten natuurlijk in een formidabele flow: 12 op 12 en al zeker van Europees overwinteren. Ik kan alleen zeggen: we moesten en hebben ook een goed antwoord gegeven tegen Mechelen. Misschien werden we wel wat geholpen door die rode kaart van Birger (Verstraete) maar we willen nog mensen van antwoord dienen. Door een kloof met een ploeg die op vijf punten staat te dichten.”

Woensdagavond treft Balette met Karel Geraerts trouwens een oude bekende: “Ik wist dat er vragen zouden komen over Karel (lacht). Ik had wel al snel de indruk dat hij erg bezig was met het spelletje. Hij durft zijn mannetje te staan, zonder een roeper te zijn. Ik kan hem alleen maar proficiat wensen met de manier waarop hij Union op niveau houdt. Er zijn al meer grote trainers geweest waarin anderen niet meteen een grote trainer zagen maar ik ben niet verbaasd. Ik weet dat hij in het voetbal wou blijven en wens hem veel succes toe, behalve tegen ons.”

“We moeten en zullen kritisch zijn maar mogen onszelf niet dood maken”, komt Balette nog even terug op de kritiek op de prestaties van de Buffalo’s. De coach hamert er ook op: de kloof met Club Brugge is nu vijf punten, dat is misschien niet weinig maar je moet proberen die kloof niet groter te laten worden. De groep heeft nu vooral een overwinning nodig en de steun van de fans. De wave die we vorige zondag veroorzaakten gaf ook al extra steun maar we moeten natuurlijk eerst er zelf voor zorgen dat we de steun krijgen van onze supporters.”