Met de tip van Hilde De Baerdemaeker haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Actrice Hilde De Baerdemaeker steekt van wal met haar gouden tip om vlotjes aan die 10.000 stappen te komen. “Ik heb een hond”, lacht ze. “We wonen vlak bij het bos: het is heerlijk om snel even weg te zijn en een ‘bosbad’ te nemen. Ontspannen, net als in bad, maar dan al wandelend en omringd door de natuur. Het kuist je gedachten, alles waait een beetje weg.” Volgens haar zijn goede wandelschoenen of rubberlaarzen onmisbaar. “Dan hoef je niet in te zitten met modder: je kunt gerust in plassen stappen. Oh, en een goeie jas waarmee je door weer en wind kan. Ik draag ook vaak een pet. Oogt heel street en doet dienst als paraplu voor je gezicht.”

LEES OOK:

“Ik vind het fijn om goed door te stappen en iets in m’n oren te hebben. Dat kan een wandelmeditatie of podcast zijn. Of mijn lievelingsmuziek van het moment om mee te stappen op de maat. Wat ik kies, hangt af van mijn gemoed. Soms zet ik bewust niets op om te genieten van stilte.” Wie graag de wandelmeditaties van Nog 9 minuten, het mindful concept van Hilde De Baerdemaeker, Evi Hanssen en Jutta Borms voor de Roze Mars wil ontdekken, kan deze hier beluisteren.

Gezelschap is ook een aanrader. “Mijn man en ik gaan graag samen uitwaaien en uitregenen aan zee. We laten af en toe samen de hond uit om te ontsnappen aan de drukte van het gezin. Als je op wandel bent, heb je trouwens de beste gesprekken. Ook met de kinderen. Je vertelt dingen die je niet zegt aan tafel.”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.