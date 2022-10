Charlie Hunnam als charismatische gids in de onderwereld van Mumbai in ‘Shantaram’

In de serie ‘Shantaram’ speelt Charlie Hunnam Lin, een ontsnapte Australische crimineel die in de sloppenwijken van Mumbai belandt. — © Apple TV+

Acteur Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) wacht al vijftien jaar op de doorbraak naar de A-list, maar een grote hit heeft hij nog niet gescoord. De Londenaar beschikt over enorm veel charisma en dat merk je ook in de serie Shantaram, gebaseerd op de succesvolle autobiografie van Australiër Gregory David Roberts.

Deze laatste raakte als twintiger aan heroïne en begon banken te overvallen om zijn verslaving te bekostigen. Hij belandde in de cel waar hij zwaar mishandeld werd. Hij besloot te ontsnappen – daar begint de serie – en dook onder in Mumbai. Een nobele daad in de onderwereld zorgde er echter voor dat hij naar de krottenwijken moest vluchten.

Roberts heeft zelf toegegeven dat hij zijn levensverhaal aangedikt heeft met fictie. Maar dat neemt niet weg dat hij een interessante persoonlijkheid is die door Hunnam heel geloofwaardig wordt neergezet. De realistische schets van het leven in de slums van Mumbai helpt ook wel om van het Papillon-achtige Shantaram een levendige serie te maken. Hopelijk lanceert de reeks Hunnam naar een project dat van hem een echte ster en stevige James Bond-kandidaat maakt. (cc)

‘Shantaram’ is nu te bekijken op Apple TV+. Elke vrijdag komt een nieuwe aflevering online.