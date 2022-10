Angèle maakt fans gek met verrassing op sociale media

“Kijk wat ik hier nu vind”: met die woorden heeft Angèle haar vele fans helemaal gek gemaakt. In het filmpje toont ze de locatie waar de hoes van haar laatste plaat is gemaakt en kondigt ze ineens het vervolg aan.

Angèle staat in het filmpje aan de rollercoaster vanop de hoes van haar plaat Nonante-cinq, een populaire attractie in de straten van Parijs. Toch is het vooral de tekst die ze bij de video schrijft die de fans gek maakt. “Nonante-Cinq La suite: 18 november 2022”, staat er. Het vervolg op haar laatste plaat dus. Ze deed eerder hetzelfde met debuutplaat Brol: ook toen bracht ze enkele maanden na de release een vervolg uit met enkele nieuwe nummers erop.