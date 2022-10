De beste en de meest veelzijdige: Europese en wereldtitels bezorgen Lotte Kopecky de Trofee Patrick Sercu

Naast een succesvol wegseizoen maakte Kopecky ook furore in het baanwielrennen. Op het EK in München behaalde ze twee Europese titels (afvalling en puntenkoers) en vorige week deed ze daar op het WK in Saint-Quentin-en-Yvelines nog twee wereldtitels bij. Ze pakte goud in de afvalling en in de ploegkoers, samen met Shari Bossuyt. Het doet dromen van een olympische medaille binnen twee jaar op de Olympische Spelen van Parijs. Daarin zal Kopecky aantreden in het omnium en de ploegkoers.

Kopecky (r.) in de regenboogtrui: een ondertussen vertrouwd beeld in het baanwielrennen. — © BELGA

Deze prijs ontstond in 2019, na de dood van Patrick Sercu. Hij was een sterke wegrenner, maar behaalde vooral succes op de piste, met veertien Europese en vijf wereldtitels (waarbij eentje bij de amateurs). Hij pakte in 1964 in Tokio ook olympisch goud op de kilometer. Hij won ook 64 zesdaagsen.

Eerdere winnaars van deze trofee zijn Victor Campenaerts, na het breken van het werelduurrecord, en paralympiër Tim Celen.