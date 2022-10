Ex-nanny doet boekje open over split tussen Olivia Wilde en Jason Sudeikis: “Zij riep: ‘Ik ben bang voor je’”

De geruchtenmolen rond de split van het voormalige acteurskoppel Olivia Wilde en Jason Sudeikis is nog niet ten einde. Een voormalige nanny deed in deBritse tabloid Daily Mail haar boekje open over de twee, waardoor het ex-koppel genoodzaakt werd een gezamenlijk statement naar buiten te brengen. “Betreurenswaardig hoogtepunt.”

Over Olivia Wilde (38) en Jason Sudeikis (47) is de laatste tijd veel inkt gevloeid. Wilde, vooral bekend als actrice uit de televisieserie House M.D., vormde sinds 2011 een koppel met de Ted Lasso-acteur en sinds 2013 waren ze ook verloofd. Tot begin 2021 Wilde plots aan zanger Harry Styles (28) werd gelinkt. De twee werkten toen samen aan de film Don’t Worry Darling. Zij als regisseur, hij als acteur. En de vonk sloeg over.

Haar relatie met Sudeikis kwam tot een einde en ze werd meermaals aan de zijde van de Britse zanger gespot. Maar over de timing van die gebeurtenissen bestaat al langer discussie. Er waren in 2021 al geruchten dat Styles de oorzaak zou zijn van de breuk van het acteurskoppel, want volgens die geruchten startte de relatie tussen de zanger en Wilde nog voor ze haar verloving met Sudeikis verbrak.

© GC Images

“Ik ben bang van je”

Het verhaal kreeg opnieuw aandacht toen Wilde in april 2022 juridische documenten over de voogdij van haar kinderen met Sudeikis overhandigd kreeg terwijl ze op een podium haar nieuwe film voorstelde. Sudeikis ontkende dat hij iets met die ongelukkige timing te maken had, maar het incident deed de geruchtenmolen over een niet zo amicale split wel opnieuw opwaaien.

Olivia Wilde kreeg de juridische documenten over de voogdij van haar kinderen terwijl ze op het podium stond. — © AFP

En de verschillende relletjes op en rond de set van Wilde’s film Don’t Worry Darling hielpen de regisseuse ook niet meteen. Zo vermeed hoofdrolspeelster Florence Pugh haar op de rode loper omdat zij van mening was dat de relatie tussen Wilde en Styles hen beiden had afgeleid van de film.

Maandag publiceerde de Britse tabloid Daily Mail de volgende episode in het verhaal Sudeikis, Wilde en Styles. Een ex-nanny van het voormalige koppel deed haar boekje open over de split. Zo zou Sudeikis radeloos achtergebleven zijn na de breuk en riep hij in een zatte bui: “Ze heeft ons verlaten en ze neukt iemand anders.” De acteur zou het kindermeisje ook verboden hebben om de muziek van Styles te spelen in de buurt van zijn kinderen. En de nanny vertelde aan de Daily Mail ook dat Sudeikis furieus werd toen hij zag dat Wilde een salade met ‘haar speciale dressing’ voor Styles bereidde in hun keuken. Hij zou naar haar geroepen hebben en probeerde daarna te verhinderen dat ze kon vertrekken door onder een auto te gaan liggen. Tijdens die ruzie zou Wilde gezegd hebben: “Ik ben bang voor je Jason. Ik ben bang voor je.” Daarop zou de acteur gereageerd hebben: “Als je bang bent van me, waarom laat je je kinderen dan bij me?”

Betreurenswaardig hoogtepunt

Het voormalige koppel heeft nu een gezamenlijk statement naar buiten gebracht als reactie op de publicatie in Daily Mail. “Als ouders is het ongelooflijk schokkend om te vernemen dat een voormalig kindermeisje van onze twee jonge kinderen ervoor kiest om publiekelijk zulke valse en lasterlijke beschuldigingen over ons te uiten”, klink het. “Haar nu 18 maanden durende campagne om ons, maar ook dierbaren, goede vrienden en collega’s lastig te vallen, heeft zijn betreurenswaardige hoogtepunt bereikt.”

“Wij zullen ons blijven richten op de opvoeding en bescherming van onze kinderen met de oprechte hoop dat zij er nu voor zal kiezen om ons gezin met rust te laten.”

