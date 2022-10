Kerncentrale Tihange 3 ligt al twee weken stil door gsm, al wilde FANC dat zelf niet zeggen

Dat de kerncentrale Tihange 3 twee weken heeft stilgelegen, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met een gsm die werd meegenomen in een gedeelte van de site waar dat niet mag. Dat is dinsdag tijdens een hoorzitting in de Kamer gebleken en is ook af te leiden uit een communicatie van uitbater Engie aan het eigen personeel.

Op een korte tijd vielen begin oktober zowel Doel 2 als Tihange 3 uit. Dat had voor de laatste kerncentrale officieel te maken met een drukdaling in een van de stroomgeneratoren, waardoor de centrale automatisch uitviel. De centrale van zo’n 1.000 megawatt draait ondertussen - na twee weken inactiviteit - wel weer.

Maar uit een hoorzitting met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) dinsdagmiddag in de Kamer blijkt dat er toch iets anders aan de hand was. Uit het lopende onderzoek over het stilvallen van Tihange 2 blijkt dat er geen drukval was en dat de oorzaak een foutief signaal was.

Elektromagnetische straling

Na aandringen van Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati gaf het FANC op het einde van de zitting officieus toe dat het allemaal te maken had met elektromagnetische straling. Lees: de aanwezigheid van een gsm. Die toestellen zijn in bepaalde delen van de centrale niet toegelaten vanwege die straling.

Uit een communicatie van uitbater Engie Electrabel zelf blijkt ook dat een gsm wellicht de oorzaak was. Engie herinnert in de mail aan het eigen personeel dat het strikt verboden is om een gsm bij te hebben in de zones waar dat uitdrukkelijk staat aangeduid via een pictogram. “De straling van een gsm kan storingen veroorzaken, en dat heeft op 3 oktober hoogstwaarschijnlijk het automatisch stilvallen van Tihange 3 veroorzaakt,” staat in de communicatie te lezen.

De groenen zijn niet alleen verrast door de oorzaak, maar ook verbolgen over het feit dat de nucleaire waakhond FANC in het parlement geen open kaart speelt over defecten. “Dat wij dat zelf moeten vragen, kan niet,” zeggen Cogolati en zijn Groen-collega Kim Buyst.