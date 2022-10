Drie op een rij: Lotte Kopecky is Flandrienne van het jaar en kroont zich tot koningin van het gala

2022 werd een superjaar voor Lotte Kopecky. Haar transfer naar SD Worx was een schot in de roos en ze won in het voorjaar niet alleen de Strade Bianche, maar ook de Ronde van Vlaanderen. De manier waarop ze zich twee keer in het wiel van Annemiek van Vleuten vastbeet en het afmaakte in de sprint was indrukwekkend. Ze werd ook tweede in Parijs-Roubaix en vierde in Gent-Wevelgem. En ze miste op een haar na de wereldtitel in het Australische Wollongong, waar ze tweede eindigde na Van Vleuten.

De Strade Bianche was Kopecky’s eerste grote zege van het seizoen. — © LAPRESSE

Van de 43 wedstrijden die ze reed, eindigde ze maar liefst 24 keer in de top vijf. Ze sluit het seizoen af als vijfde op de UCI-ranking. Ook in het baanwielrennen was ze succesvol, met twee Europese en twee wereldtitels.

In het steeds populair wordende vrouwenwielrennen heeft Kopecky zich ontpopt tot een van de boegbeelden en doet ze jonge meisjes dromen van een wielercarrière. In haar eentje zet zij België ook bij de vrouwen op de kaart.

Julie De Wilde werd knap tweede in de verkiezing. — © PRESSE SPORTS

Talenten in aantocht

In het zog van Kopecky komen jonge talenten stilaan tot ontwikkeling. Zoals Julie De Wilde, die tweede eindigde in het referendum. Ze brak dit jaar door bij de elite en laat het beste vermoeden voor de toekomst. Niet vergeten: ze is pas negentien. Ze pakte in 2019 zilver op het WK junioren in Harrogate, als eerstejaars. Haar tweede seizoen bij de junioren zag ze de mist ingaan, wegens amper wedstrijden door het coronavirus. Dat ze nu al, in haar tweede jaar bij de elite, al aan de oppervlakte komt, is straf. Ze werd tweede in Dwars door Vlaanderen, won de GP Wallonië en deed vooral van zich spreken in de Tour de France Femmes, waar ze een paar dagen de witte trui droeg.

Ook nummer drie Shari Bossuyt (22) zette een enorme sprong voorwaarts. Ze werd prof bij topteam Canyon en fietste een pak ereplaatsen bij elkaar. Ook in het baanwielrennen toonde ze haar talent met twee Europese titels bij de U23 en vooral de wereldtitel bij de profs in de ploegkoers, met Lotte Kopecky. Ze mag dromen van een olympische medaille.

Wie al geschiedenis heeft geschreven is nummer vier Febe Jooris. Met haar brons bij de junioren zorgde ze voor de eerste Belgische vrouwenmedaille ooit op een WK tijdrijden.

De uitslag

1. Lotte Kopecky: 125 punten

2. Julie De Wilde: 92 punten

3. Shari Bossuyt: 71 punten

4. Febe Jooris: 48 punten

5. Sanne Cant: 19 punten