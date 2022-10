Huurgeschil eindigt in brutaliteiten in Hasselt: “Vastgebonden en in berging gegooid”

De verhuurder van een appartement op de Grote Markt in Hasselt is met vijf man versterking zijn verhaal komen halen bij een wanbetaler. Een aanwezige Hasselaar getuigt twee weken later over de brutaliteiten in de flat. “Ik werd vastgebonden en bijna gewurgd”, zegt Sonny (34). Politie LRH kwam tussenbeide. De zaak zal voor de rechtbank komen.

Sonny woont sinds kort bij de huurder van de flat in Hasselt. “Ik weet niet of de huur al dan niet werd betaald. Trouwens mijn kameraad woont er nog maar twee maanden, dus het kan niet om erg veel geld gaan.” Die maandagavond 3 oktober was Sonny in het appartement met de huurder. Nog een meisje en een kameraad waren op visite. “We zaten rustig in de zetel. Het ’s avonds rond achten. Plots stormde een bende mannen met bivakmuts binnen. Een van hen had een matrak bij waarmee hij de huurder sloeg. Ik probeerde te ontkomen via het terras, maar ze kwamen achter mij aan. Ik werd vastgebonden, geslagen en in de berging gegooid.” Om zijn leven te redden, deed Sonny alsof hij bewusteloos was.

Beestachtig

Het meisje dat op visite was, had luid geschreeuwd waardoor er wellicht naar de politie werd gebeld. “Zeker zeven combi’s stonden op de Grote Markt. Toen de daders hen hoorden aankomen, hebben ze ons losgemaakt. De daders werden meegenomen voor een verklaring. Het ging om een huisbaas en nog vijf mannen”, vertelt Sonny. “Ik huur die flat niet, dus ik was samen met de bezoekers op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Ik kan niet begrijpen dat een huisbaas op zo’n brutale en agressieve manier een huurgeschil komt oplossen. We zijn echt als beesten behandeld. De daders namen gsm’s mee en ze hebben spullen gestolen. Daar dient een rechtbank toch voor.”

Politie LRH bevestigt dat er een onderzoek is naar een huurgeschil op dat adres. Het gaat om wederzijdse agressie. De zaak wordt overgemaakt aan de rechtbank.

(maw)