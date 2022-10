Senioren van de wielertoeristenclub ‘De Bokkenrijders’ van Pelt vergezelden Koningin Mathilde (links, in bordeaux jas) tijdens het eerste deel van haar fietstocht in Pelt. — © Jamers Kristof.

Pelt/Hechtel-Eksel/Leopoldsburg

Koningin Mathilde maakte dinsdagvoormiddag in alle stilte haar opwachting in Pelt. Samen met verschillende deelnemers van diverse sociale verenigingen en projecten, fietste ze in en door onze provincie om aandacht te schenken aan mentaal welzijn.