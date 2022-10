Waarom je deo beter links laat liggen: “Vicieuze cirkel waardoor je steeds minder aangenaam geurende oksels krijgt”

Voor de meeste mensen is deodorant een vast onderdeel van de dagelijkse badkamerroutine. We sprayen, rollen of smeren met z’n allen bloemengeurtjes onder de oksels alsof dat altijd al de normaalste zaak van de wereld is geweest. Maar is dat eigenlijk wel zo? ‘Dokter Oksel’ Chris Callewaert vertelt je alles over de (on)zin van deo, het verschil tussen deodorant en anti-transparant en of je beter een spray, stick of helemaal niks gebruikt.