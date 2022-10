Onverwoestbare Annemiek Van Vleuten bekroont jaar met Internationale Flandrienne

Als u dacht dat Remco Evenepoel dit jaar een mooie erelijst bij mekaar fietste, wat dan te zeggen van Annemiek van Vleuten? Op elke grote afspraak van het jaar tekende ze present. Ze kaapte zowel de Giro Donne, de Tour de France Femmes als de Vuelta voor vrouwen weg en als klap op de vuurpijl won ze met een barst in de elleboog ook nog het WK voor Lotte Kopecky. Geen wonder dus dat ze op alle stembriefjes voor de Internationale Flandrienne bovenaan prijkt en oververdiend de trofee in de wacht sleept.

En dan vergeten we de Omloop Het Nieuwsblad, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Valencia zelfs nog. Onderweg naar haar eindoverwinningen in de drie belangrijkste rondes kaapte ze ook nog eens vijf ritzeges weg en in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl greep ze maar net naast de zege, maar stond ze mee op het podium. Geen speld valt er in te brengen tegen Van Vleuten als winnares van de Internationale Flandrienne.

Zelfs met gebroken elleboog onklopbaar

Dat ze bovendien haar elleboog brak in de Mixed Relay, daags voor het WK op de weg en toch nog iedereen – Lotte Kopecky inclusief – wist te verrassen met een late uitval, maakt het allemaal alleen maar meer heroïsch. Als de term Merckxiaans voor Evenepoel gehanteerd mag worden, dan is die ook voor Van Vleuten van kracht.

De wielerredactie van Het Nieuwsblad stemde Van Vleutens landgenote Lorena Wiebes naar de tweede plek. De snelste sprintster van het peloton reeg de zeges aan mekaar in 2022 en klokte uiteindelijk af op 23 stuks. De Italiaanse Elisa Longo Borghini wist de tweede editie van Paris-Roubaix Femmes op haar naam te schrijven en sloot het jaar sterk af met overwinningen in de Giro dell’Emilia en Tre Valli Varesine, daarmee rechtvaardigt ze een derde plek in dit referendum.