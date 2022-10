Jessica Biel schittert als ‘The Shining’-huisvrouw in ‘Candy’

De zaak Candy Montgomery vormde al in 1990 de basis voor een televisiefilm. De recente interesse van streamingsdiensten voor waargebeurde moordzaken heeft er nu voor gezorgd dat er maar liefst twee miniseries over het onderwerp groen licht kregen. De eerste die we te zien krijgen, is Candy: a Death in Texas met Jessica Biel als producente-hoofdrolspeelster.

Biel levert hier een van de beste vertolkingen uit haar weinig ophefmakende carrière als ‘brave’ Texaanse huisvrouw die in 1980 – het jaar dat The Shining in de zalen kwam – met 41 bijlhouwen de echtgenote van haar ex-minnaar om het leven bracht. De showrunners benaderen de serie eerder als een dramatische satire dan als een thriller annex rechtbankdrama. Een slimme keuze, omdat de zaak vooral de frustraties blootlegde van verveelde Texaanse vrouwen die bijbellessen volgen, maar hunkeren naar vrijblijvende seks.

Heel benieuwd hoe de tweede miniserie, Love and Death van HBO met Elizabeth Olsen, deze zaak zal aanpakken. Leuk detail: in Candy speelt Biels echtgenoot Justin Timberlake de hulpsheriff die de misdaad onderzocht. (cc)

De vijfdelige miniserie ‘Candy’ speelt nu op Disney+