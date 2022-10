BBC is 100 jaar: de gezichten die de zender vorm of net flinke klappen gaven

De British Broadcasting Corporation ofwel BBC viert vandaag zijn honderdste verjaardag. Op 18 oktober 1922 ging de eerste radio-uitzending van enkele uren de ether in. Van radiozenders groeide het uit naar televisienetten, nationaal en internationaal. Mét succesformats als onder meer ‘The great British bake off’, ‘Top gear’, ‘Panorama’ en ‘Strictly come dancing’. Maar nog meer hebben de verschillende gezichten de BBC vorm gegeven, of net stevige klappen toegediend: een overzicht. Van David Attenborough tot Jimmy Savile, van Prinses Diana tot Stephen Fry.