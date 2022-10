Onze boekentips: een prachtig prentenboek of nieuw werk van een IJslandse thrillerkoning

Dieren spotten in het bos, huiveren met een IJslandse thrillerkoning of de memoires van muzikant-producer Jean Blaute: dit zijn onze vijf boekentips voor deze week.

Willem en mijn wellust

Jeroen Olyslaegers

Sierlijke novelle, rijk aan taal en verbeelding, van de auteur van Wil en Wildevrouw. Dit keer neemt Olyslaegers je mee in het tragikomische leven van Hippolyte van Damme, een feuilletonschrijver die denkt goud in handen te hebben wanneer hij in het jaar 1885 enkele oude brieven ontvreemdt.

De Bezige Bij, 112 blz., 18,99 euro

Het bos van Coco

Loes Riphagen

Coco kan het van de Nederlandse Loes Riphagen werd vorig jaar verkozen tot prentenboek van het jaar. In Het bos van Coco mogen kleine speurneuzen op zoek naar alle diertjes die verstopt zitten in het bos: wie vindt de drie egels, zeven slakjes en negen spinnetjes?

Gottmer, 24 blz., 13,99 euro

Vallende stenen

Arnaldur Indridason

Nieuw werk van een van de populairste en beste thrillerschrijvers van het moment. In een huis in Reykjavík wordt een lijk ontdekt dat tientallen jaren verborgen was gebleven achter een keldermuur. Intussen brengt de gepensioneerde politieman Konráð zichzelf in gevaar door te gaan neuzen in een onopgeloste moordzaak.

Volt, 304 blz., 22,99 euro

Met vallen en opstaan

Jean Blaute

“Er is meer dan de eeuwige zotskap Jean Blaute. Dat zal na het dichtklappen van het boek wel duidelijk zijn”, aldus Jean Blaute zelf. De muzikant en producer doorspekt zijn levenslessen met talloze anekdotes, bijvoorbeeld over zijn korte carrière bij de vuilnisdienst in New Orleans.

Lannoo, 272 blz., 24,99 euro

Listopedia

Andrew Pettie

Welke dinosaurussen waren echte snelheidsduivels? Hoe zien de uitvindingen van de toekomst eruit? En wat zijn de heetste pepers ter wereld? Mooie encyclopedie voor kinderen met “300 belangrijke lijstjes” over zowat alles wat jeugdige nieuwsgierigheid kan verzinnen.

Lannoo, 415 blz., 27,99 euro

jom