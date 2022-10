Twee doden bij mesaanval in Duitsland

Bij een aanval met een mes in de zuidwestelijke Duitse stad Ludwigshafen zijn twee mensen gedood en een ander ernstig gewond geraakt. De vermoedelijke dader is bij de arrestatie neergeschoten en ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie van Rheinpfalz dinsdag. De motieven voor de aanval zijn nog onduidelijk, zo zei een woordvoerster van de politie.

Na de aanval was de verdachte gevlucht, maar een politiepatrouille kon de man arresteren. Daarbij werd hij neergeschoten. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de man gewond is.

De politie heeft de plaats van het misdrijf afgezet.