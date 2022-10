Liverpool-aanvaller Diogo Jota mist WK met Portugal wegens zware spierblessure

Portugal kan op het WK van eind dit jaar in Qatar niet rekenen op linkerwinger Diogo Jota. De 25-jarige aanvaller heeft zondag in de topper tegen landskampioen Manchester City (1-0) een zware spierblessure aan de kuit opgelopen, zo bevestigde Liverpool-coach Jürgen Klopp dinsdag tijdens het persmoment. “Een operatie is niet nodig, maar we spreken hier wel over een afwezigheid van enkele maanden”, aldus Klopp.